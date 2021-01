Stefania Orlando, quel dolore nel suo passato che in pochi conoscono (Di domenica 17 gennaio 2021) Stefania Orlando dal matrimonio con Andrea Roncato al dolore per l’aborto, fino all’amore con Simone Gianlorenzi: “Forte sì, ma anche fragile.” Stefania Orlando (fonte foto: Instagram, @StefaniaOrlando1)Il Grande Fratello Vip 5 ha messo nuova luce sulla figura di Stefania Orlando, la conduttrice e showgirl si è messa a nudo con generosità al pubblico del noto reality. Unico punto che resta ancora oscuro è il matrimonio con Andrea Roncato che sarà questa sera ospite di Live non è la D’Urso, per parlare per la prima volta della loro relazione. La vita della Orlando è passata da momenti di grande felicità a momenti di grande dolore, come la perdita della sua migliore amica, una delle ... Leggi su chenews (Di domenica 17 gennaio 2021)dal matrimonio con Andrea Roncato alper l’aborto, fino all’amore con Simone Gianlorenzi: “Forte sì, ma anche fragile.”(fonte foto: Instagram, @1)Il Grande Fratello Vip 5 ha messo nuova luce sulla figura di, la conduttrice e showgirl si è messa a nudo con generosità al pubblico del noto reality. Unico punto che resta ancora oscuro è il matrimonio con Andrea Roncato che sarà questa sera ospite di Live non è la D’Urso, per parlare per la prima volta della loro relazione. La vita dellaè passata da momenti di grande felicità a momenti di grande, come la perdita della sua migliore amica, una delle ...

domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - stefyorlandobot : RT @biasbowie02: “Per la prima volta R0nc4t0, non ha mai parlato dell’ex moglie Stefania Orlando, lo farà stasera” La D’Urso già si è rima… - cercandobabilon : Cecilia pensa che una donna sia seducente in baby-doll. Ma colleghiamoci con le reazioni di Twitter a Stefania Or… - brioblu3 : @stefyorly il mio cuore solo per stefania bona da far paura orlando - MaraMantoani : @GFvip5sondaggi Stefania Orlando ???????????????????????????????? -