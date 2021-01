Scuola, Cts: "Nessun rinvio, gli studenti delle superiori possono tornare in presenza" (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. E' questo, secondo quanto si apprende, il parere ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Le scuoleinnella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. E' questo, secondo quanto si apprende, il parere ...

Scuola, il parere del Cts Il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe convocato i tecnici proprio per avere un parere sul ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori

