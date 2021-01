Maria De Filippi batte tutti, è record: nessuno come lei! (Di domenica 17 gennaio 2021) La conduttrice Maria De Filippi ha stabilito un nuovo record con il programma ‘C’è posta per te’ vincendo gli ascolti della serata di ieri Ieri sera, sabato 16 gennaio, la conduttrice Maria De Filippi ha sbancato la concorrenza con il suo C’è posta per te su Canale 5. Grazie a 6.424.000 telespettatori ed al 29,97% L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) La conduttriceDeha stabilito un nuovocon il programma ‘C’è posta per te’ vincendo gli ascolti della serata di ieri Ieri sera, sabato 16 gennaio, la conduttriceDeha sbancato la concorrenza con il suo C’è posta per te su Canale 5. Grazie a 6.424.000 telespettatori ed al 29,97% L'articolo proviene da Inews.it.

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” Che Posta Che Fa a #CTCF su @RaiTre con Maria De Filippi, @fabfazio… - chetempochefa : 'Sanremo quando l'ho fatto ero nella condizione di panico e paura. Lo rifarei volentieri, con la Ferilli tutta la v… - chetempochefa : “Luciana è una persona speciale, onesta, generosa, sa suonare il piano, è una brava madre, le voglio bene ed è un p… - StevenTheHodler : @MGambioli @byoblu Io odio nel profondo tutti i programmi TV della D'Urso, Maria De Filippi etc. Ma MAI ho pensato… - FQMagazineit : C’è Posta per Te, Sarina perde la dentiera mentre parla con Maria De Filippi: polemica per il promo. E la scena vie… -