LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: de Jong E Roest trionfano nell’Allround, si assegnano le medaglie nelle sprint! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 16:29 La prossima gara in programma è quella dei 1000m femminili, che assegnerà le medaglie per la classifica sprint. 16:26 Settima piazza per David Bosa che, a meno di disastri nei 1000m, dovrebbe ampiamente rimanere tra i primi 10. 16:25 Classifica sprint abbastanza rivoluzionata ad una gara dal termine: Thomas Krol (NED) 103.945 Hein Otterspeer (NED) 104.10 (+0.32) joel Dufter (GER) 104.305 (+0.72) Viktor Mushhtakov (RUS) 104.510 (+1.13) Artur Nogal (POL) 104.885 (+1.88) 16:19 Non benissimo l’olandese Thomas Krol (35”30), limita i danni il russo Viktor Mushtakov (35”09). 16:17 Rispettivamente quarto e quinto l’olandese Hein Otterspeer (35”12) e il norvegese Havard Holmefjord Lorentzen (35”29). 16:15 Purtroppo non ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 16:29 La prossima gara in programma è quella dei 1000m femminili, che assegnerà leper la classifica sprint. 16:26 Settima piazza per David Bosa che, a meno di disastri nei 1000m, dovrebbe ampiamente rimanere tra i primi 10. 16:25 Classifica sprint abbastanza rivoluzionata ad una gara dal termine: Thomas Krol (NED) 103.945 Hein Otterspeer (NED) 104.10 (+0.32) joel Dufter (GER) 104.305 (+0.72) Viktor Mushhtakov (RUS) 104.510 (+1.13) Artur Nogal (POL) 104.885 (+1.88) 16:19 Non benissimo l’olandese Thomas Krol (35”30), limita i danni il russo Viktor Mushtakov (35”09). 16:17 Rispettivamente quarto e quinto l’olandese Hein Otterspeer (35”12) e il norvegese Havard Holmefjord Lorentzen (35”29). 16:15 Purtroppo non ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata - Il riepilogo della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2021 d ...

