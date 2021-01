GF Vip, Mario Ermito e Giacomo Urtis, dopo le voci viene fuori tutta la verità: è lui a vuotare il sacco (Di domenica 17 gennaio 2021) Mario Ermito è stato l’ultimo concorrente del Grande Fratello Vip ad essere eliminato. Appena uscito dalla Casa l’attore brindisino ha dovuto rispondere a diverse domande su un presunto flirt che lo ha visto protagonista. Non è un mistero che tra Mario e Giacomo Urtis si sia creato un legame particolare. I due hanno perfino dormito insieme più volte, segno che, forse, oltre all’amicizia è nato qualcosa in più. La prima ad insinurare che tra Mario e Giacomo ci fosse del ‘tenero’ è stata Deianira Marzano, un’influencer molto seguita sui social, che ha scritto il seguente post: “Si ragazzi avete indovinato, la coppia è Ermito-Urtis e io lo sapevo giorni fa detto da Giacomo, che nella casa c’è stato un feeling, un certo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021)è stato l’ultimo concorrente del Grande Fratello Vip ad essere eliminato. Appena uscito dalla Casa l’attore brindisino ha dovuto rispondere a diverse domande su un presunto flirt che lo ha visto protagonista. Non è un mistero che trasi sia creato un legame particolare. I due hanno perfino dormito insieme più volte, segno che, forse, oltre all’amicizia è nato qualcosa in più. La prima ad insinurare che traci fosse del ‘tenero’ è stata Deianira Marzano, un’influencer molto seguita sui social, che ha scritto il seguente post: “Si ragazzi avete indovinato, la coppia èe io lo sapevo giorni fa detto da, che nella casa c’è stato un feeling, un certo ...

