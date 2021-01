Due scialpinisti trovati morti in alta Ossola (Di domenica 17 gennaio 2021) DOMODOssola Sono stati trovati morti i due sci alpinisti dispersi a Devero, in alta Ossola, nella conca alpina a 1.600 metri. I corpi, di un uomo e una donna, entrambi lombardi, sono stati ritrovati ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 17 gennaio 2021) DOMODSono statii due sci alpinisti dispersi a Devero, in, nella conca alpina a 1.600 metri. I corpi, di un uomo e una donna, entrambi lombardi, sono stati ri...

