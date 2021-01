Diletta Leotta sfida le fan di Can Yaman e in diretta radio gli manda un messaggio

Leggi su golssip

(Di domenica 17 gennaio 2021) Can, attaccato dalle sue fan per il presunto flirt con, ha scritto chiaro e tondo sui social il suo pensiero: "Fatti miei. Punto". E, in una recentefonica con il programma Take Away di105, ha volutore una chiara allusione sul fatto che le ammiratrici dell'attore turco non potranno fermarla. caption id="attachment 109529" align="alignnone" width="1024" Fotogramma Instagram/captionMentre Daniele Battaglia ballava sulle note di una canzone turca,ha commentato: ”Salutiamo Can, ci sta ascoltando, ciao Can”. Il conduttore le ha fatto poi il gesto dell'ombrello e lei ha risposto: “Sei geloso, come sei geloso”. E con questo siparietto la scena dei rumors ...