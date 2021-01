Cuciniamo insieme | baccalà con granella e cavoli rossi suoi

Leggi su panorama

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di rafforzare le difese immunitarie e di prepararsi ad affrontare il clima sempre più freddo. Ecco una ricetta che arriva dal mare, ma sfrutta al massimo i benefici dell'orto e ha anche la funzione di stimolare con i colori l'appetito. È una ricetta che chiama in causa il: pesce toccasana e che risolve moltissimi problemi in cucina. Ha una storia stupenda questo pesce che arriva dall'Atlantico settentrionale. Lo si trova come stoccafisso(seccato all'aria e dunque lo stock fish, il pesce bastone) lo si trova comee dunque conservato sotto sale. A portarlo in Italia fu tal Pietro Querini commerciante veneziano che nel 1431 fece naufragio alle Lofoten ,un arcipelago norvegese dove la pesca di questi "merluzzoni" è praticata da sempre e dove appunto si seccano all'aria gelida. Querini li introdusse in Mediterraneo e fece gran ...