Covid, Giovannina e Michelarcangelo festeggiano 54 anni di matrimonio in ospedale: auguri e torta in corsia (Di domenica 17 gennaio 2021) Sposati da 54 anni non si sono separati neanche a causa del Covid che ha costretto entrambi al ricovero e proprio in ospedale hanno festeggiato il loro anniversario di nozze, con tanto di torta recapitata dai figli. E' accaduto al Ceppo di Pistoia dove Giovannina e Michelarcangelo si trovano da quasi un mese ricoverati nella stessa stanza. E' la stessa Asl Toscana centro, da cui dipende la struttura pistoiese, a dare notizia del festeggiamento, con la foto della coppia che si abbraccia. «Umanizzare le cure significa anche questo: festeggiare 54 anni di matrimonio nel setting cure intermedie del Ceppo di Pistoia nonostante il Covid 19», spiega Lucia Cirillo, coordinatrice infermieristica, che ha ...

