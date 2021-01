Chi è Mauro Bellugi | il dramma dell’ex calciatore dell’Inter

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)è un ex difensore, con diverse presenze anche nella Nazionale italiana, nato nel senese nel 1950. Dopo esser cresciuto nel settore giovanile, approda in prima squadra appena ventenne e vince lo scudetto del 1970-1971, senza tuttavia riuscire a imporsi come titolare inamovibile. In nerazzurro segna l’unico suo gol della carriera, nella sfida di Coppa dei Campioni del 3 novembre 1971 con i tedeschi del Borussia M’gladbach, terminata 4-2 in favore. Dopo 91 presenze in nerazzurro, nel 1974 viene ceduto al Bologna. Nelle file dei rossoblùcompie il salto di qualità, nonostante un grave infortunio che lo costringe a saltare la stagione 1976-1977, nella quale gioca solo due partite. Con i felsinei colleziona 90 presenze. Nel 1979 passa al Napoli e, nella ...