Caronnese-Legnano, le ultime sul match e dove vederlo gratis (Di domenica 17 gennaio 2021) Caronnese-Legnano di scena oggi al “Comunale” di Caronno Pertusella a partire dalle 14.30, per la 14a giornata del campionato di Serie D girone A. Entrambe le squadre arrivano all’incontro odierno dopo un risultato negativo patito domenica scorsa. Migliorare la classifica e riscattarsi, saranno le parole d’ordine per le due formazioni. Il momento della Caronnese La squadra di Gatti dopo 13 giornate, ha raccolto in tutto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte). Domenica scorsa i rossoblu hanno steccato la trasferta contro l’Arconatese, finendo per soccombere con un pesante 5-2. La 4a sconfitta stagionale ha interrotto una sequenza di risultati positivi composto da tre pareggi (Imperia, Fossano, Sanremese) e tre vittorie (Folgore Caratese, Vado, Casale). Considerando le sole gare interne, la Caronnese ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021)di scena oggi al “Comunale” di Caronno Pertusella a partire dalle 14.30, per la 14a giornata del campionato di Serie D girone A. Entrambe le squadre arrivano all’incontro odierno dopo un risultato negativo patito domenica scorsa. Migliorare la classifica e riscattarsi, saranno le parole d’ordine per le due formazioni. Il momento dellaLa squadra di Gatti dopo 13 giornate, ha raccolto in tutto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte). Domenica scorsa i rossoblu hanno steccato la trasferta contro l’Arconatese, finendo per soccombere con un pesante 5-2. La 4a sconfitta stagionale ha interrotto una sequenza di risultati positivi composto da tre pareggi (Imperia, Fossano, Sanremese) e tre vittorie (Folgore Caratese, Vado, Casale). Considerando le sole gare interne, laha ...

