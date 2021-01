Calenda e Della Vedova: “Al più presto un altro premier e un’altra maggioranza”, e ‘sollecitano’ il Pd (Di domenica 17 gennaio 2021) Ufficialmente ci si affida al buonsenso dei così detti ‘costruttori’, termine nobile coniato al volo per l’occasione (manco fossimo in guerra) ma, in realtà, rispetto ad un crisi di governo – ventilata da mesi – ed in parte ‘meritata’. Che poi, in definitiva, chi si pone problemi reali, è soltanto questa ‘raffazzonata’ maggioranza, che ha tutto da perdere. Di suo il Paese, ha altri problemi molto più seri da cui guardarsi (dalla pandemia alla crisi economica) che, chiunque dovesse incarnare un nuovo esecutivo sarà comunque urgentemente chiamato a risolvere. Tuttavia, all’interno del Parlamento sono già iniziate le grandi manovre, ed anche una sola poltrona – visto che si parla di ‘numeri’ – ora come ora vale moltissimo. E’ insomma l’occasione buona per rivendicare diritti, dare sfogo ad antichi rancori e, soprattutto, di rimettersi in careggiata. Azione ‘corteggiato’ ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 gennaio 2021) Ufficialmente ci si affida al buonsenso dei così detti ‘costruttori’, termine nobile coniato al volo per l’occasione (manco fossimo in guerra) ma, in realtà, rispetto ad un crisi di governo – ventilata da mesi – ed in parte ‘meritata’. Che poi, in definitiva, chi si pone problemi reali, è soltanto questa ‘raffazzonata’, che ha tutto da perdere. Di suo il Paese, ha altri problemi molto più seri da cui guardarsi (dalla pandemia alla crisi economica) che, chiunque dovesse incarnare un nuovo esecutivo sarà comunque urgentemente chiamato a risolvere. Tuttavia, all’interno del Parlamento sono già iniziate le grandi manovre, ed anche una sola poltrona – visto che si parla di ‘numeri’ – ora come ora vale moltissimo. E’ insomma l’occasione buona per rivendicare diritti, dare sfogo ad antichi rancori e, soprattutto, di rimettersi in careggiata. Azione ‘corteggiato’ ...

