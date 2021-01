A Bari la storia incredibile di alcuni ladri che rubano l’auto a una disabile, poi la restituiscono con un messaggio. Ecco cosa c’era scritto. (Di domenica 17 gennaio 2021) Ogni tanto una storia a lieto fine. Esistono davvero ladri gentiluomini? Pare di sì, a giudicare da quello che è successo nei giorni scorsi in provincia di Bari. L’appello sui social Tutto è iniziato da un appello su Facebook che recitava così Ci hanno rubato l’auto. Il 13 gennaio – dal parcheggio dell’ospedale “Di Venere” – hanno trafugato l’unico mezzo di libertà di mia madre: non una semplice auto “facilmente” sostituibile in caso di necessità. Vi chiedo di condividere l’appello affinché, nel caso in cui venga vista, possiate segnalarlo a noi o alle autorità competenti con tanto di targa. Ebbene, l’auto era una Fiat Doblò e l’appello era stato lanciato da Rita Damiani, la figlia della signora Maria Elena Barile Damiani, 56enne barese affetta da sclerosi multipla, ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 17 gennaio 2021) Ogni tanto unaa lieto fine. Esistono davverogentiluomini? Pare di sì, a giudicare da quello che è successo nei giorni scorsi in provincia di. L’appello sui social Tutto è iniziato da un appello su Facebook che recitava così Ci hanno rubato. Il 13 gennaio – dal parcheggio dell’ospedale “Di Venere” – hanno trafugato l’unico mezzo di libertà di mia madre: non una semplice auto “facilmente” sostituibile in caso di necessità. Vi chiedo di condividere l’appello affinché, nel caso in cui venga vista, possiate segnalarlo a noi o alle autorità competenti con tanto di targa. Ebbene,era una Fiat Doblò e l’appello era stato lanciato da Rita Damiani, la figlia della signora Maria Elenale Damiani, 56enne barese affetta da sclerosi multipla, ...

