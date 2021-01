Titolari e dipendenti dei locali della movida aderiscono a #ioapro (Di sabato 16 gennaio 2021) di Monica De Santis Si è tenuta ieri sera dalle ore 20 alle ore 22 la manifestazione pacifica dei Titolari di bar e ristoranti di Salerno aderenti all’Acs che hanno sposato la proposta della Tni #ioapro, ovvero tenere simbolicamente aperti i loro locali come segno di protesta con il Dpcm e contro tutte le chiusure che alla categoria sono state imposte in questi mesi. Mentre da un lato i ristoratori sono felici di essere diventati zona gialla e di poter finalmente da domani riaprire almeno a pranzo dall’altro lato vogliono comunque far sapere a sindaco, governatore e presidente del consiglio che questo non basta per risollevare le sorti della categoria. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 gennaio 2021) di Monica De Santis Si è tenuta ieri sera dalle ore 20 alle ore 22 la manifestazione pacifica deidi bar e ristoranti di Salerno aderenti all’Acs che hanno sposato la propostaTni, ovvero tenere simbolicamente aperti i lorocome segno di protesta con il Dpcm e contro tutte le chiusure che alla categoria sono state imposte in questi mesi. Mentre da un lato i ristoratori sono felici di essere diventati zona gialla e di poter finalmente da domani riaprire almeno a pranzo dall’altro lato vogliono comunque far sapere a sindaco, governatore e presidente del consiglio che questo non basta per risollevare le sorticategoria. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

La chiusura del quotidiano ''Trentino'', dopo 75 anni di storia e di racconto del territorio. Nell'intervista radiofonica, il giornalista Ubaldo Cordellini spiega le incertezze dei dipendenti ora in c ...

Dipendente comunale va in pensione, ma resta a lavorare altri 6 mesi gratis

La cronaca ha raccontato di impiegati pubblici fannulloni e assenteisti, ma non si può fare di tutta l’erba un fascio. Lo dimostra il dipendente comunale dell’Unione dei Comuni Adda Martesana (Liscate ...

