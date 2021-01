Sindaco e medico coraggioso: morto dopo la visita ad un paziente positivo (Di sabato 16 gennaio 2021) medico e Sindaco, la tragedia dopo aver visitato un paziente positivo al Covid. La comunità piange la sua scomparsa. Costantino Ciavarella (Facebook) San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, piange per la scomparsa del suo amato Sindaco, Costantino Ciavarella. medico, dal 2018 alla guida del comune foggiano, eletto con il centrodestra, Ciavarella, 65 anni, aveva visitato un paziente affetto da Covid. I primi sintomi, le prime ansie, ed il ricovero, ritenuto in quel caso assolutamente necessario nel corso delle festività natalizie. Le cure, la speranza, e l’incubo di non farcela. Stava migliorando Costantino Ciavarella, c’erano buone speranza che la situazione per lui potesse cambiare, che ... Leggi su chenews (Di sabato 16 gennaio 2021), la tragediaaverto unal Covid. La comunità piange la sua scomparsa. Costantino Ciavarella (Facebook) San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, piange per la scomparsa del suo amato, Costantino Ciavarella., dal 2018 alla guida del comune foggiano, eletto con il centrodestra, Ciavarella, 65 anni, avevato unaffetto da Covid. I primi sintomi, le prime ansie, ed il ricovero, ritenuto in quel caso assolutamente necessario nel corso delle festività natalizie. Le cure, la speranza, e l’incubo di non farcela. Stava migliorando Costantino Ciavarella, c’erano buone speranza che la situazione per lui potesse cambiare, che ...

