Seconde case fuori regione: cosa cambia con il nuovo Dpcm (Di sabato 16 gennaio 2021) Il nuovo Dpcm, a quanto si è appreso da alcune fonti di Palazzo Chigi, permetterebbe alle persone di recarsi nelle Seconde case anche se poste al di fuori della regione di appartenenza. Il testo Dal testo, difatti, è possibile apprendere che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“ e, diversamente dal decreto sulle misure riguardanti le festività natalizie, non viene specificato un eventuale divieto di spostamento verso Seconde case ubicate in una regione differente da quella di appartenenza. Tuttavia il divieto di spostamento riguardante ogni altro tipo di spostamento resta, a eccezione di casi quali necessità, lavoro, studio, salute. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) Il, a quanto si è appreso da alcune fonti di Palazzo Chigi, permetterebbe alle persone di recarsi nelleanche se poste al didelladi appartenenza. Il testo Dal testo, difatti, è possibile apprendere che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“ e, diversamente dal decreto sulle misure riguardanti le festività natalizie, non viene specificato un eventuale divieto di spostamento versoubicate in unadifferente da quella di appartenenza. Tuttavia il divieto di spostamento riguardante ogni altro tipo di spostamento resta, a eccezione di casi quali necessità, lavoro, studio, salute. su Il Corriere della Città.

Corriere : Si può andare nelle seconde case anche se sono fuori regione (e in affitto): l’apertura nel nuovo Dpcm - Agenzia_Ansa : #Dpcm, ok recarsi nelle seconde case anche fuori dalla propria Regione #ANSA - infoitinterno : Veneto arancione: nuovi e vecchi divieti, ecco cosa c'è da sapere. Ok seconde case anche fuori regione - fperino87 : RT @anucara: I nuovi decreti vietano gli spostamenti fuori regione, salvo specifiche eccezioni. Ma il Corriere riferisce che secondo Palaz… - andpellegrino : Seconde case fuori regione, sì di Palazzo Chigi -