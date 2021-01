Scuola, Lombardia e Alto Adige in dad. Niente presenza per altre 3 regioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Sembra che, fa sapere Tgcom24, Fedriga stia ora lavorando a una nuova ordinanza che scongiura la decisione del Tribunale. Scuola, la situazione in Sicilia Nello Musumeci , governatore delle Sicilia , ... Leggi su affaritaliani (Di sabato 16 gennaio 2021) Sembra che, fa sapere Tgcom24, Fedriga stia ora lavorando a una nuova ordinanza che scongiura la decisione del Tribunale., la situazione in Sicilia Nello Musumeci , governatore delle Sicilia , ...

Agenzia_Ansa : #Scuola A Milano due licei occupati contro #Dad #ANSA - marcellacocchi : #Fontana sulla #zonarossa ha detto tutto il contrario di tutto. Le insostenibili giravolte dei governatori. Un mio… - SpaamIsBack : RT @TizziRadrizzani: Se avessi saputo che avrei dovuto fare scuola ai miei figli a casa per più di un anno, mi sarei assicurata che mio mar… - Affaritaliani : Scuola, Lombardia e Alto Adige in dad Sicilia, Puglia e Friuli in bilico - plvisetumbra : tutti che si lamentano per il ritorno in presenza e poi ci sono io che vivo il lombardia quindibla scuola non la ve… -