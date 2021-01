SanPa, parla Giuseppe Maranzano: «Mio padre torturato e ucciso in comunità. Muccioli è responsabile» – L’intervista (Di sabato 16 gennaio 2021) Giuseppe Maranzano oggi ha 41 anni. All’epoca dei fatti ne aveva 9. Ed è a quell’età che è stato privato del padre, Roberto, ucciso barbaramente il 5 maggio 1989 a San Patrignano, nella comunità di Vincenzo Muccioli oggi (di nuovo) al centro delle polemiche dopo l’uscita della docu-serie di Netflix, SanPa. Una comunità in cui la violenza – si pensi al «processo delle catene» – secondo molte testimonianze era di casa. Tutto comincia quando suo padre, agente di commercio, innamorato dei suoi figli, capisce di aver bisogno di aiuto. Fa uso di eroina e perde il controllo della sua vita. Così dalla Sicilia, da Palermo, vola a San Patrignano ed è lì che nel 1988 inizia il suo incubo fatto di percosse, violenze e, infine, l’omicidio, ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021)oggi ha 41 anni. All’epoca dei fatti ne aveva 9. Ed è a quell’età che è stato privato del, Roberto,barbaramente il 5 maggio 1989 a San Patrignano, nelladi Vincenzooggi (di nuovo) al centro delle polemiche dopo l’uscita della docu-serie di Netflix,. Unain cui la violenza – si pensi al «processo delle catene» – secondo molte testimonianze era di casa. Tutto comincia quando suo, agente di commercio, innamorato dei suoi figli, capisce di aver bisogno di aiuto. Fa uso di eroina e perde il controllo della sua vita. Così dalla Sicilia, da Palermo, vola a San Patrignano ed è lì che nel 1988 inizia il suo incubo fatto di percosse, violenze e, infine, l’omicidio, ...

