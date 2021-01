NBA, focolaio in casa Washington Wizards: sale a sei il numero dei positivi (Di sabato 16 gennaio 2021) Fa preoccupare il quadro epidemiologico dei Washington Wizards. La franchigia capitolina conta ora ben sei positivi in squadra, mentre sono nuove gli atleti in totale sottoposti al protocollo NBA. Di conseguenza sono già state posticipate dalla NBA le prossime due partite di Washington, ossia i back-to back contro Cleveland previsti per domenica e lunedì. Quattro dei sei positivi a roster non hanno manifestato sintomi, come riporta Fred Katz di The Athletic. Al momento la squadra non si sta allenando, ma spera nell’assenza di ulteriori casi di contagio per poter riprendere al più presto con gli allenamenti individuali in palestra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Fa preoccupare il quadro epidemiologico dei. La franchigia capitolina conta ora ben seiin squadra, mentre sono nuove gli atleti in totale sottoposti al protocollo NBA. Di conseguenza sono già state posticipate dalla NBA le prossime due partite di, ossia i back-to back contro Cleveland previsti per domenica e lunedì. Quattro dei seia roster non hanno manifestato sintomi, come riporta Fred Katz di The Athletic. Al momento la squadra non si sta allenando, ma spera nell’assenza di ulteriori casi di contagio per poter riprendere al più presto con gli allenamenti individuali in palestra. SportFace.

sportface2016 : #NBA #COVID Sei positivi in casa Washington #Wizards: rinviate le prossime due partite della franchigia capitolin… - supportersmagaz : #Nba é ufficiale: anche Cleveland vs @WashWizards é rinviata a causa del focolaio #COVID19 in casa di Washington… -