Monza, Galliani: «Berlusconi dall'ospedale mi chiedeva di Balotelli»

Adriano Galliani parla di Silvio Berlusconi e della passione per il Monza: ecco le sue parole relative anche a Mario Balotelli

Adriano Galliani, a La Gazzetta dello Sport, parla di Silvio Berlusconi e della passione per il Monza. «Mi ha chiesto se Balotelli giocava sabato e gli ho risposto che ancora non è pronto dopo il problema muscolare, ma gli ho sottolineato che si sta comportando in maniera ottima. Il presidente ha sempre seguito il Monza, dalla sua casa di Arcore vede le luci dello stadio».

