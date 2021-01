“Momenti di forte nervosismo nel backstage” Tutta colpa di Cecilia Capriotti | cosa è successo al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Scontro al Grande Fratello Vip 5 trae Enock Barwuah sul tema del razzismo. Secondo la showgirl il “razzismo non esiste più”, sottolineando come la prova sia Enock e a conferma basta vedere come il giovane sia stato trattato. Ma il fratello di Mario Balotelli, ex concorrente del GF Vip in corso ha replicato: “Certe cose bisogna viverle”. Secondo la, dunque, la partecipazione di un concorrente di origine africana “trattato bene” in un reality è suonato più come un paradosso che come una frase detta con le migliori intenzioni. E la frase ha in poco tempo suscitato lo sdegno da parte del diretto interessato: “Secondo me questo è peggio di quello che aveva detto Fausto”.“Voglio dire alcune cose che non mi stanno bene di quello che ha detto”, ha spiegato il ragazzo in un video, “Lei ...