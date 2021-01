Meteo Roma del 16-01-2021 ore 06:10 (Di sabato 16 gennaio 2021) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord foschie sulle zone pianeggianti al mattino altrove cieli sereni al pomeriggio nuvolosità in aumento dai quadranti occidentali ma senza fenomeni associati in serata nubi più estese con qualche apertura tra Veneto e Friuli deboli piogge attese sulla Liguria nella notte al centro Ampi spazi di sereno su Toscana Lazio Umbria al mattino e precipitazioni di debole intensità tra Abruzzo e Marche al pomeriggio migliora sui settori adriatici con tempo asciutto ma parzialmente nuvoloso in serata cieli generalmente sereni o poco nuvolosi neve fino a quote basse o collinari assurde giornata lievemente instabile sui settori meridionali con deboli precipitazioni al mattino tra Sicilia Orientale altrove variabilità asciutta al pomeriggio non sono previste grosse variazioni con maggiori aperture ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 gennaio 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord foschie sulle zone pianeggianti al mattino altrove cieli sereni al pomeriggio nuvolosità in aumento dai quadranti occidentali ma senza fenomeni associati in serata nubi più estese con qualche apertura tra Veneto e Friuli deboli piogge attese sulla Liguria nella notte al centro Ampi spazi di sereno su Toscana Lazio Umbria al mattino e precipitazioni di debole intensità tra Abruzzo e Marche al pomeriggio migliora sui settori adriatici con tempo asciutto ma parzialmente nuvoloso in serata cieli generalmente sereni o poco nuvolosi neve fino a quote basse o collinari assurde giornata lievemente instabile sui settori meridionali con deboli precipitazioni al mattino tra Sicilia Orientale altrove variabilità asciutta al pomeriggio non sono previste grosse variazioni con maggiori aperture ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 16-01-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 6h | Meteo attuale Vento: 14.4 km/h ONO Raffica: 11.2 km/h Temperatura: -6.7 °C Umidità: 71… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 5h | Meteo attuale Vento: 187.9 km/h ONO Raffica: 183.6 km/h Temperatura: -6.4 °C Umidità: 7… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 4h | Meteo attuale Vento: 10.1 km/h ONO Raffica: 14.8 km/h Temperatura: -6.4 °C Umidità: 71… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 3h | Meteo attuale Vento: 16.9 km/h ONO Raffica: 13.0 km/h Temperatura: -6.1 °C Umidità: 73… -