L’ultima idea per Gomez: un clamoroso scambio con Eriksen (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è una nuova ipotesi di calciomercato: Papu Gomez potrebbe entrare in uno scambio con Eriksen tra Atalanta e Inter. Uno dei pezzi pregiati in vendita nel corso del calciomercato di gennaio è il Papu Gomez, a causa dei rapporti definitivamente incrinati col tecnico Gasperini. Da settimane, infatti, vive da separato in casa in attesa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è una nuova ipotesi di calciomercato: Papupotrebbe entrare in unocontra Atalanta e Inter. Uno dei pezzi pregiati in vendita nel corso del calciomercato di gennaio è il Papu, a causa dei rapporti definitivamente incrinati col tecnico Gasperini. Da settimane, infatti, vive da separato in casa in attesa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

NicolaPorro : Ecco l’ultima assurda proposta di via Nazionale...?? @gspazianitesta - lacampiglio : @Iosonolagomma Ma no, le elezioni anticipate sono l’ultima opzione. Prima da prassi c’è il governo di unità naziona… - _folklorely : @SUNandRAIN91 @una_Promessa Ma anche secondo me. Non mi da l’idea che parla di coppie clandestine riferendosi ai fi… - infoitsport : Occasione a zero per la Juve: l'ultima idea di Paratici - infoitsport : Milan, mercato: l’ultima idea dell’Inter per arrivare al ‘Papu’ Gomez -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima idea Per la rubrica “InterVenti” Il CSB presenta l'incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale) Fortune Italia