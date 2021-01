Il Bologna torna a sorridere. Un rigore di Orsolini stende il Verona (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo 8 partite senza vittorie (l'ultima il 29 novembre, 1-0 in casa sul Crotone), il Bologna torna al successo piegando il Verona 1-0 con rigore di Orsolini al 18'. Il Bologna passa al 18' su rigore. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo 8 partite senza vittorie (l'ultima il 29 novembre, 1-0 in casa sul Crotone), ilal successo piegando il1-0 condial 18'. Ilpassa al 18' su. ...

RedazioneFM : #SerieA: Il #Bologna torna a vincere, #Orsolini stende l'#Hellas - DBenedectus : Tre punti importanti per la classifica degli emiliani nel match disputato alle 15 The post Serie A, il Bologna torn… - sportli26181512 : Il Bologna torna a sorridere. Un rigore di Orsolini stende il Verona: Il Bologna torna a sorridere. Un rigore di Or… - LAROMA24 : Serie A: il Bologna torna al successo, Orsolini piega il Verona #AsRoma - sscalcionapoli1 : Il Bologna torna alla vittoria: Orsolini stende un Hellas Verona in piena emergenza #SerieATIM #BolognaVerona -