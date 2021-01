Grande Fratello Vip, "Dayane Mello è molto falsa": l'attacco di Karina Cascella (Di sabato 16 gennaio 2021) Karina Cascella dice la sua sul percorso di Dayane Mello al Grande Fratello Vip, poi ammette di essere stata contattata per un reality show. Leggi su comingsoon (Di sabato 16 gennaio 2021)dice la sua sul percorso dialVip, poi ammette di essere stata contattata per un reality show.

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - beether2 : Comunque sono qui per ricordarvi che il Grande Fratello, soprattutto per alcuni, è LAVORO #tzvip - Sara70391038 : Guarda io non so a quale Zorpina ti riferisci (forse è proprio un caso se così fosse), ma io da Zorpina sana quale… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Adriana Volpe rivela: "Stefania Orlando è riuscita a tirare fuori il suo vero carattere" ComingSoon.it GF Vip: Orlando e Mello incredibilmente amiche?

Tra Stefania Orlando e Dayane Mello non c’è mai stato un rapporto idilliaco. Adesso le due gieffine dopo più di 120 nella casa del ...

Adriana Volpe non perdona Giancarlo Magalli: “L’ho denunciato e aspetto giustizia. Non lo faccio per me, ma..”

Adriana Volpe, che dal prossimo 18 gennaio tornerà alla guida di Ogni Mattina su Tv8, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato di non aver cambiato idea su Giancarlo Magalli, ribandendo di ...

Tra Stefania Orlando e Dayane Mello non c’è mai stato un rapporto idilliaco. Adesso le due gieffine dopo più di 120 nella casa del ...Adriana Volpe, che dal prossimo 18 gennaio tornerà alla guida di Ogni Mattina su Tv8, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato di non aver cambiato idea su Giancarlo Magalli, ribandendo di ...