Governo, Pd striglia Conte: non accettiamo tutto. Fronda M5S: no al Mes o pronti ad andare con Salvini (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA L'ottimismo regna a Palazzo Chigi e viene ribadito un punto che serve a tranquillizzare i possibili responsabili: «E' escluso un ritorno con Renzi». Giuseppe Conte continua... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA L'ottimismo regna a Palazzo Chigi e viene ribadito un punto che serve a tranquillizzare i possibili responsabili: «E' escluso un ritorno con Renzi». Giuseppecontinua...

Angy18508694 : Governo, Pd striglia Conte: non accettiamo tutto. Fronda M5S: no al Mes o pronti ad andare con Salvini - infoitinterno : Governo, Pd striglia Conte: non accettiamo tutto. Fronda M5S: no al Mes o pronti ad andare con Salvini - Notiziedi_it : Governo, Pd striglia Conte: non accettiamo tutto. Fronda M5S: no al Mes o pronti ad andare con Salvini - zazoomblog : Governo Pd striglia Conte: non accettiamo tutto. Fronda M5S: no al Mes o pronti ad andare con Salvini - #Governo… - chiara_elisa : New Tumblr post: 'Cashback: BCE elogia il contante e striglia il Governo' -