Garage trasformato in autocarrozzeria | Carabinieri denunciano una persona a Marzano di Nola

I Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile di ricettazione, violazioni in materia ambientale e realizzazione di opere edili in assenza di permesso.

