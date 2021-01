Filipe Luis racconta Simeone | “Pessimo nei rapporto con i giocatori Sembra vada d’accordo con tutti ma…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 16 gennaio 2021) L'ex difensore dell'Atletico Madridha parlato del suo ex allenatore Diegoai microfoni di O Jogo. L'esterno brasiliano, adesso al Flamengo, ha ammesso che il Cholo non è proprio il massimo in quanto a rapporti personali con i suoi calciatori. "Lui stesso ha detto spesso che il modo migliore per rispettare le persone è non toccarle finché non ne hai bisogno", ha detto il brasiliano. "Ad ogni allenamento lui ha chiesto il massimo, chiede dasempre il massimo ma è davveroa trattare con le persone".E ancora: "Per lui non è facile relazionarsi con i giocaotri. Gli viene difficile capire le caratteristiche personali delle persone ma ogni tanto ingoia il suo orgoglio. Sono capitati diversi episodi come Joao Felix con la bottiglietta o Suarez che è impazzito dopo un cambio. ...