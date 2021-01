F1, Valtteri Bottas: “Si apre un 2021 decisivo per me, non voglio utilizzare giochi alla Rosberg per fermare Lewis” (Di sabato 16 gennaio 2021) Mentre la Formula Uno sta allestendo ancora il calendario della prossima stagione e, non ultimo, è ancora in attesa di sapere se e quando sarà allungato il contratto di Lewis Hamilton, è il suo compagno di team in Mercedes a parlare. Valtteri Bottas, infatti, è stato stuzzicato sul fatto che, almeno sulla carta, potrebbe provare a utilizzare la tattica di Nico Rosberg per mettere in dubbio il dominio interno del sette volte campione del mondo. Il tedesco ci riuscì nel 2016, ma a quanto pare il finlandese non è sulla stessa lunghezza d’onda. “Penso che la forza che abbiamo nel team sia sicuramente quella di poter lavorare in squadra – spiega a motorsport.com – Possiamo sicuramente correre duro, ma è meglio evitare. E sappiamo che se riusciremo a lavorare insieme, alla fine la squadra ne ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Mentre la Formula Uno sta allestendo ancora il calendario della prossima stagione e, non ultimo, è ancora in attesa di sapere se e quando sarà allungato il contratto diHamilton, è il suo compagno di team in Mercedes a parlare., infatti, è stato stuzzicato sul fatto che, almeno sulla carta, potrebbe provare ala tattica di Nicoper mettere in dubbio il dominio interno del sette volte campione del mondo. Il tedesco ci riuscì nel 2016, ma a quanto pare il finlandese non è sulla stessa lunghezza d’onda. “Penso che la forza che abbiamo nel team sia sicuramente quella di poter lavorare in squadra – spiega a motorsport.com – Possiamo sicuramente correre duro, ma è meglio evitare. E sappiamo che se riusciremo a lavorare insieme,fine la squadra ne ...

