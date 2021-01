Delta: al via le riprese con Alessandro Borghi (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono iniziate lunedì 11 gennaio le riprese del film Delta, opera seconda del regista Michele Vannucci (Il più grande sogno) con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. La location del film A Ferrara la troupe alloggerà per il periodo delle riprese presso l’Hotel Touring, mentre gli uffici di produzione saranno collocati in via del Turco. Trama Il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono iniziate lunedì 11 gennaio ledel film, opera seconda del regista Michele Vannucci (Il più grande sogno) con protagonistie Luigi Lo Cascio. La location del film A Ferrara la troupe alloggerà per il periodo dellepresso l’Hotel Touring, mentre gli uffici di produzione saranno collocati in via del Turco. Trama Ildel Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia (), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del...

