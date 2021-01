Crisi di governo, parla l’ex “responsabile” Scilipoti: “Renzi si sosteneva con Alfano e Verdini. Perché fare le vergini ora?” (Di sabato 16 gennaio 2021) Domenico Scilipoti è uno che di “responsabili” ne capisce. Oggi fuori dal parlamento, nel 2010 fu determinante insieme ad altri colleghi per non far cadere il governo Berlusconi, abbandonando Italia dei Valori e dando vita in Senato al Movimento di responsabilità nazionale. Interpellato da Repubblica sull’attuale Crisi di governo e sull’operazione “costruttori”, l’ex senatore commenta così: “Come avviene in tutte le democrazie parlamentari, è normale che ci siano processi di questo tipo. Mi stupisco di chi si stupisce. Ma scusi, poi, il governo Renzi non si sosteneva con Alfano e Verdini? Mica si possono fare le vergini adesso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Domenicoè uno che di “responsabili” ne capisce. Oggi fuori dalmento, nel 2010 fu determinante insieme ad altri colleghi per non far cadere ilBerlusconi, abbandonando Italia dei Valori e dando vita in Senato al Movimento di responsabilità nazionale. Interpellato da Repubblica sull’attualedie sull’operazione “costruttori”,senatore commenta così: “Come avviene in tutte le democraziementari, è normale che ci siano processi di questo tipo. Mi stupisco di chi si stupisce. Ma scusi, poi, ilnon sicon? Mica si possonoleadesso, ...

lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - Adnkronos : #crisigoverno, boom di chiamate a Palazzo Chigi per sostegno a Conte - Peter_0T : RT @Gabry_Pro: Crisi di governo a causa di #Renzi quello che 'è grazie a lui se avete le #UnioniCivili'. No, è grazie a noi. Quello che ab… - Adri19510 : RT @ChiodiDonatella: 'TU APPOGGI #CONTE E IL #PD APPOGGIA TE A #ROMA': LA PROPOSTA INDECENTE DI #MASTELLA A #CALENDA. La denuncia coraggio… -