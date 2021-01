Così un libro degli anni 70 è diventato il manuale dei suprematisti americani

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 gennaio 2021) È il precedente letterario dell’attacco al Campidoglio compiuto dai sostenitori di Trump. Il testo di riferimento della destra estrema americana (e non solo), lettura obbligata per chi vuole affiliarsi a questi gruppi (e anche per chi li studia): insomma, il nuovo Mein Kampf in forma di romanzo. Il titolo è “The Turner Diaries”, opera di finzione del 1978 scritta dal leader nazista William Luther Pierce (con lo pseudonimo Andrew Macdonald), in cui si racconta, in forma di diario, la nascita di una cellula di estrema destra, il suo sviluppo in rete e la conseguente lotta terroristica per rovesciare la democrazia americana. Amazon lo ha bandito dai suoi store, Abe Books lo ha imitato. Ma per chi cerca in rete, è ancora possibile trovarlo in diversi formati. Non è un caso. Il, che tra le azioni compiute dai terroristi include un assalto al Campidoglio, è citato, ...