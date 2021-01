C'erano una volta i Cinquestelle del vaffa. Partiti, Tav, giustizia: retromarcia su tutto (Di sabato 16 gennaio 2021) Da quando sono in Parlamento, i grillini si sono rimangiati molti punti fermi. L'umiliazione di Bersani in streaming è solo un ricordo. Un tempo Grillo e i suoi bersagliavano Scilipoti e i "... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Da quando sono in Parlamento, i grillini si sono rimangiati molti punti fermi. L'umiliazione di Bersani in streaming è solo un ricordo. Un tempo Grillo e i suoi bersagliavano Scilipoti e i "...

Marcozanni86 : Ho sentito ancora oggi espomente di un partito di maggioranza sostenere che avrebbe preferito hard #Brexit in funzi… - DPCgov : #15gennaio 1968,#terremoto #Belice. Il sisma violento colpì i territori tra Trapani e Agrigento causando crolli e v… - WeCinema : “Ci serve una barca più grossa” queste parole di Roy Scheider in #LoSqualo non erano nel copione e grazie alla sua… - bluebabbler : Caro @Twitter, una volta c'erano i RT per vedere la roba degli altri. Perfetti. Poi ci hai infilato anche i like. E… - Gfbrt : RT @Marcozanni86: Ho sentito ancora oggi espomente di un partito di maggioranza sostenere che avrebbe preferito hard #Brexit in funzione 'p… -

Ultime Notizie dalla rete : erano una C’erano una volta i Cinquestelle del vaffa. Partiti, Tav, giustizia: retromarcia su tutto QUOTIDIANO.NET Buone le richieste della Commissione agricoltura sui decreti sementi-OGM

Esprimendo la nostra preoccupazione per una situazione governativa così difficile che colpisce ... e al sostegno dei membri della Commissione Agricoltura della Camera, questo tentativo è stato per il ...

Crisi di governo, Conte e le telefonate ai «costruttori»: da Cesa a Nencini

Incollato al telefono a caccia di «costruttori», Giuseppe Conte si prepara alla sfida di martedì a Palazzo Madama con uno spirito che ha stupito collaboratori e ministri. «Infastidito dal ripensamento ...

Esprimendo la nostra preoccupazione per una situazione governativa così difficile che colpisce ... e al sostegno dei membri della Commissione Agricoltura della Camera, questo tentativo è stato per il ...Incollato al telefono a caccia di «costruttori», Giuseppe Conte si prepara alla sfida di martedì a Palazzo Madama con uno spirito che ha stupito collaboratori e ministri. «Infastidito dal ripensamento ...