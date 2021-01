Campagna “Io Apro”, a Roma ristoratori lanciano la controprotesta: “Chiediamo aiuto al governo, ma rispettando le regole. È atto di responsabilità” (Di sabato 16 gennaio 2021) Sold out già dalla mattina, il ristorante Dar Bottarolo a Tor Marancia è uno dei pochissimi locali a Roma ad aver accolto i clienti nonostante i divieti, per aderire alla Campagna “IoApro”. “A chi mi chiama irresponsabile vorrei chiedere cosa cambia lavorare a pranzo per poi ripetere le stesse modalità a cena?” si domanda il gestore Giancarlo Gilardini. Tuttavia, l’euforia della trasgressione fa saltare qualsiasi misura di sicurezza sanitaria e malgrado il distanziamento, tra i tavoli c’è chi brinda tutti insieme “alla libertà”. “Bisogna rispettare il diritto alla libertà del cittadino” ribadisce un’avventrice. E prosegue: “Tutti parlano di pandemia, ma mi guardo in giro e morti per la strada non ne vedo”. L’azione di protesta potrebbe far scattare sanzioni salate sia nei confronti dei gestori sia dei clienti. Un rischio che nel corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Sold out già dalla mattina, il ristorante Dar Bottarolo a Tor Marancia è uno dei pochissimi locali aad aver accolto i clienti nonostante i divieti, per aderire alla“Io”. “A chi mi chiama irresponsabile vorrei chiedere cosa cambia lavorare a pranzo per poi ripetere le stesse modalità a cena?” si domanda il gestore Giancarlo Gilardini. Tuttavia, l’euforia della trasgressione fa saltare qualsiasi misura di sicurezza sanitaria e malgrado il distanziamento, tra i tavoli c’è chi brinda tutti insieme “alla libertà”. “Bisogna rispettare il diritto alla libertà del cittadino” ribadisce un’avventrice. E prosegue: “Tutti parlano di pandemia, ma mi guardo in giro e morti per la strada non ne vedo”. L’azione di protesta potrebbe far scattare sanzioni salate sia nei confronti dei gestori sia dei clienti. Un rischio che nel corso ...

Ultime Notizie dalla rete : Campagna Apro La campagna ‘Io Apro’ fa flop: riaperture in tutta Italia ma numeri bassi Il Fatto Quotidiano Genova, wine bar chiuso e clienti multati: locale aveva aperto per aderire alla campagna “iorestoaperto”

La polizia ha chiuso il wine bar Tannina di corso Torino a Genova, che ieri sera, 15 gennaio, ha aderito alla campagna “iorestoaperto” contro le chiusure disposte per contrastare la pandemia da Covid.

La campagna #ioapro1501 non fa breccia a Civitanova: nessuna sanzione elevata nella serata di venerdì

Le forze dell’ordine non segnalano alcuna violazione nella serata di venerdì, segno che almeno la stragrande maggioranza delle attività hanno deciso di non violare la legge, rischiando così anche mult ...

La polizia ha chiuso il wine bar Tannina di corso Torino a Genova, che ieri sera, 15 gennaio, ha aderito alla campagna "iorestoaperto" contro le chiusure disposte per contrastare la pandemia da Covid.