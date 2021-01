Calciomercato Napoli, intensificati i rapporti col Barça: Junior Firpo ad un passo (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Napoli vira senza indugio su Junior Firpo e per portare a termine il colpo di mercato intensifica i colloqui con la dirigenza blaugrana. Il laterale sinistro potrebbe essere il primo vero regalo della società a Gattuso che da tempo chiede a gran voce un giocatore in quella zona in grado di alzare il tasso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilvira senza indugio sue per portare a termine il colpo di mercato intensifica i colloqui con la dirigenza blaugrana. Il laterale sinistro potrebbe essere il primo vero regalo della società a Gattuso che da tempo chiede a gran voce un giocatore in quella zona in grado di alzare il tasso L'articolo

DiMarzio : #Napoli, oltre a Nuno #Tavares, chieste informazioni per Junior #Firpo per gennaio - DiMarzio : #Napoli, #Tavares e non solo: gli obiettivi per il ruolo di terzino sinistro - Gazzetta_it : Mercato, #Milik: i 15 milioni del #Marsiglia fanno vacillare il Napoli - calciomercato_m : MERCATO – Alvino: 'Anche se dovesse partire Malcuit, non sarà acquistato un altro terzino, Milik? Andrà via alle co… - sscalcionapoli1 : Firpo non è un obiettivo del Napoli: la priorità ora è cedere Milik #calciomercato -