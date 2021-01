Cagliari-Milan, Baiocchini: “Calhanoglu non ci sarà al 99%, Meité sì” (Di sabato 16 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato degli assenti del Milan per Cagliari. Ecco la situazione Calhanoglu Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Manuele, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato degli assenti delper. Ecco la situazionePianeta

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Milan Quando il carneade Strasser lanciò il Diavolo verso lo scudetto La Gazzetta dello Sport Sky – Calhanoglu salta Cagliari-Milan: possibilità minime di recupero

Stando a Davide Baiocchini, cronista di Sky sport, Hakan Calhanoglu per partira per la gara del Milan a Cagliari.

Verso Cagliari-Milan, Sottil: “Stiamo lavorando sodo per uscire dal momento complicato”

Ai microfoni del canale telematico del Cagliari, l'attaccante rossoblu, Riccardo Sottil, ha voluto parlare del momento delicato che sta passando la squadra di Di Francesco, prossima avversaria del ...

