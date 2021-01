Blitz ad Afragola | sequestrate munizioni e droga | un arresto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Controlli dei carabinieri nel Napoletano. E’ finito in manette A. N., 20enne digià noto alle forze dell’ordine. Il giovane, in forza a un provvedimento emesso dalla Corte di Appello della procura di Napoli, dovrà scontare 3 anni di reclusione in carcere per i reati di rapina, lesioni e porto abusivo d’arma da fuoco commessi adil settembre del 2018. Controlli anche di natura ambientale per i militari del comando provinciale di Napoli. I carabinieri della compagnia di Casoria insieme ai colleghi della stazione forestale di Napoli hanno ispezionato 2 ditte in via Leutrec. Nella prima azienda sono stati denunciati l’amministratore unico e il rappresentante legale della società: i carabinieri hanno infatti accertato la mancanza delle autorizzazioni necessarie allo scarico nella ...