Arrestato per droga a Scampia, recitò in "Gomorra" (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScampia (Na) – Con l'accusa di spaccio di droga i carabinieri di Napoli hanno Arrestato in fragranza di reato un uomo che da tredicenne aveva recitato nel film di Matteo Garrone 'Gomorra' del 2008. Salvatore Abbruzzese, 26 anni, incensurato, soprannominato Toto' (il nome del ragazzino da lui interpretato in un episodio della pellicola) è stato preso dai militari subito dopo avere ceduto due dosi di sostanza stupefacente a altrettanti clienti, nella zona delle cosiddette Case dei Puffi. I militari hanno notato l'uomo aggirarsi all'interno del complesso di edilizia popolare 'case dei puffi'. Il 26enne ha ceduto 2 dosi di droga ad altrettanti clienti. I carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati. Scattata la perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate dosi di ...

