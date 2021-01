Vaccini, adesso tocca agli over 80 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Maria Sorbi Somministrazioni anticipate. Arcuri apre al patentino. In Italia un milione di dosi E ora tocca agli over 80. Dopo la vaccinazioni di medici, personale sanitario e pazienti delle Rsa, è la volta della popolazione più anziana, 4,4 milioni di persone. Le operazioni cominceranno prima rispetto al previsto e già a febbraio gli anziani riceveranno la prima iniezione. «Siamo riusciti ad abbreviare i tempi - spiega il commissario straordinario Domenico Arcuri - non perchè alla campagna vaccinale abbiano aderito pochi medici, anzi. Ma perchè il vaccino di Moderna è arrivato prima rispetto alle nostre previsioni. Questo ci permette di procedere più velocemente, tanto che a marzo cominceremo con le vaccinazioni agli over 60». A febbraio, oltre agli anziani, verranno ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Maria Sorbi Somministrazioni anticipate. Arcuri apre al patentino. In Italia un milione di dosi E ora80. Dopo la vaccinazioni di medici, personale sanitario e pazienti delle Rsa, è la volta della popolazione più anziana, 4,4 milioni di persone. Le operazioni cominceranno prima rispetto al previsto e già a febbraio gli anziani riceveranno la prima iniezione. «Siamo riusciti ad abbreviare i tempi - spiega il commissario straordinario Domenico Arcuri - non perchè alla campagna vaccinale abbiano aderito pochi medici, anzi. Ma perchè il vaccino di Moderna è arrivato prima rispetto alle nostre previsioni. Questo ci permette di procedere più velocemente, tanto che a marzo cominceremo con le vaccinazioni60». A febbraio, oltreanziani, verranno ...

