Una città al femminile (Di venerdì 15 gennaio 2021) Torino città per le Donne sta costruendo una visione per una città disegnata dalle donne e da tutte le persone che finora non l’hanno fatto, fondandosi su bellezza, benessere e inclusione Leggi su lastampa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Torinoper le Donne sta costruendo una visione per unadisegnata dalle donne e da tutte le persone che finora non l’hanno fatto, fondandosi su bellezza, benessere e inclusione

riotta : Chi ha la seconda casa di vacanza ha piu' diritti di chi resta in citta'. Vi stupisce? Primo passo verso una base e… - LuigiBrugnaro : Tra i gioielli nascosti della nostra città, la meravigliosa Scala del Bovolo. Con i suoi 80 gradini monolitici co… - virginiaraggi : Forse non tutti sanno che da circa due anni abbiamo recuperato e messo su strada una flotta di minibus elettrici pe… - monica_perico : RT @539th: I media di Gibilterra parlano di weekend devastante, con 13 morti su 30mila abitanti (equivalgono a circa 260 in una città come… - IagoAndrade14 : @pisto_gol Fossi Commesso costruirei in una città limitrofa. Politici e Juve stanno distruggendo il calcio italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Una città Roma, la cultura non Isola. E' Procida la “Capitale Italiana della Cultura 2022” l'eco di caserta