Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 10:10 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in quasi tutta Italia zona arancione divieto di spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa e la stretta anti-covid è prevista dal nuovo dpcm in vigore da domani confermato il coprifuoco dalle 22 il divieto all’asporto dalle 18 Oggi prevista la protesta dei ristoratori Per quanto riguarda la scuola da lunedì superiori In presenza al 50% altri 502 Intanto i decessi il tasso di possibilità di fare al 10,7% In che anno invece le terapie Intensive i vaccini somministrati in Italia sono finora oltre 972 mila racconterà inseriva in Parlamento lunedì si andrà la conta alla camera e martedì al Senato con l’uscita allo scoperto dei responsabili noi non diamo la fiducia e se loro non avranno i numeri si farà un altro governo dice ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in quasi tutta Italia zona arancione divieto di spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa e la stretta anti-covid è prevista dal nuovo dpcm in vigore da domani confermato il coprifuoco dalle 22 il divieto all’asporto dalle 18 Oggi prevista la protesta dei ristoratori Per quanto riguarda la scuola da lunedì superiori In presenza al 50% altri 502 Intanto i decessi il tasso di possibilità di fare al 10,7% In che anno invece le terapie Intensive i vaccini somministrati in Italia sono finora oltre 972 mila racconterà inseriva in Parlamento lunedì si andrà la conta alla camera e martedì al Senato con l’uscita allo scoperto dei responsabili noi non diamo la fiducia e se loro non avranno i numeri si farà un altro governo dice ...

fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - fanpage : #crisidigoverno, anche Alessandro di Battista punta il dito contro Renzi - CorriereCitta : Roma, paura all’alba: in fiamme l’ennesimo autobus dell’Atac - FraDelgiu : @melancholia_LC Sì, si sta perdendo il confine tra meme e notizie vere come se queste ultime non toccassero delle persone reali -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie sul Covid, nuovo dpcm, oggi le decisioni: 12 regioni rischiano di cambiare colore Fanpage.it GameStop in ripresa con il prezzo delle azioni aumentato dell'80% dopo le festività natalizie

Gli investitori e gli analisti si sentono apparentemente più fiduciosi sul futuro di GameStop, poiché il prezzo delle azioni della società è salito in borsa questa settimana dopo che il rivenditore ha ...

Vaccino anti-Covid, New York: fuga di Fake News genera disordini per le strade

10:21 – Una fuga di Fake News sulle dosi di vaccino anti Covid-19, diventate virali online, ha prodotto dei disordini nella città di New York. Secondo tali notizie, al... Read more » ...

Gli investitori e gli analisti si sentono apparentemente più fiduciosi sul futuro di GameStop, poiché il prezzo delle azioni della società è salito in borsa questa settimana dopo che il rivenditore ha ...10:21 – Una fuga di Fake News sulle dosi di vaccino anti Covid-19, diventate virali online, ha prodotto dei disordini nella città di New York. Secondo tali notizie, al... Read more » ...