DRepubblicait : Tilda Swinton rivela: ''Ho sempre sentito di essere Queer, stavo solo cercando il mio mondo'' [di Marisa Labanca] [… - Gpzap2 : Tilda Swinton: “Mi sono sempre sentita queer” - aldera661 : RT @gayit: Tilda Swinton: 'Mi sono sempre sentita queer' - gayit : Tilda Swinton: 'Mi sono sempre sentita queer' - DrApocalypse : Tilda Swinton: 'Mi sono sempre sentita queer' -

Ultime Notizie dalla rete : Tilda Swinton

Vanity Fair.it

L'enigmatica attrice premio Oscar, due figli dall'ex marito e un compagno, ha raccontato a «British Vogue» il suo viaggio interiore alla ricerca di un'identità. Chiarendo che il punto non è la sessual ...Everybody’s said that apart from live music, what we really want to do is go to the pictures.” Speaking from her home in northern Scotland, Swinton joined Condé Nast’s European editorial director ...