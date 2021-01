"Ti prego basta Matteo...". La reazione del viceministro sul nome di suo figlio

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Novella Toloni Ildella Salute è intervenuto su Radio1 Rai per parlare della recente crisi di governo e, annunciando l'arrivo del suo secondo, ha scherzato suldel nascituro L'intervento delPierpaolo Sileri a Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Radio1, ha riservato agli ascoltatori un insolito fuori programma. L'esponente pentastellato dell'esecutivo, stuzzicato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha confessato di essere in attesa del secondo(dopo il primogenito Ludovico) e ha scherzato sul "veto" imposto alla moglie sul possibiledel nascituro. nodo 1911377 Pierpaolo Sileri,della Salute, è intervenuto a Un giorno da pecora per parlare della crisi di governo scatenata ...