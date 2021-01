Rogo in casa, 93enne salvata dai vigili del fuoco ma è gravissima in ospedale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una donna di 93 anni è finita in gravissime condizioni all’ospedale di Caserta dopo essere rimasta ustionata e intossicata nell’incendio che ha coinvolto l’abitazione in cui vive, in via Adriano a Santa Maria Capua Vetere. Sono stati i vigili del fuoco di Caserta a salvare la nonnina, che ha riportato ustioni agli arti inferiori e anche un trauma cranico nella caduta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una donna di 93 anni è finita in gravissime condizioni all’di Caserta dopo essere rimasta ustionata e intossicata nell’incendio che ha coinvolto l’abitazione in cui vive, in via Adriano a Santa Maria Capua Vetere. Sono stati ideldi Caserta a salvare la nonnina, che ha riportato ustioni agli arti inferiori e anche un trauma cranico nella caduta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Rogo casa Paura a Maracalagonis per un incendio in casa L'Unione Sarda.it Rogo devasta alloggio popolare, paura a San Donato

Paura, ieri mattina attorno alle 8, per un incendio divampato in uno stabile di proprietà dell’Ater in via Rio Sparto, nel quartiere San Donato di Pescara. A prendere fuoco, ...

Dai concerti di Fogli e Nannini al rogo appiccato da ragazzini

pontedera. Nel settembre del 1981 l’Igloo di Fuori del Ponte accolse migliaia di persone per il primo concerto “in casa” del pontederese Riccardo Fogli. Nello stesso periodo venne programmato anche il ...

