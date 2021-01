(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il premier Giuseppe“non mi pare che abbia i numeri. Ma se li avrà, auguri. E’ la democrazia. E la democrazia è sacra. Resta un fatto, però: se non prende 161 voti, tocca a un governo senza”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa il leader di Italia Viva Matteo.Quanto alla possibilità che alcuni esponenti di Iv votino la fiducia aspiega: “Forse qualcuno lascerà, ma se fossi nel governo, almeno per scaramanzia, aspetterei martedì per vedere come va a finire. E resta il fatto che io ho posto una serie di questioni di merito su vaccini, sanità e investimenti, mentre loro rispondono con una manciata di responsabili. Magari avranno la vittoria numerica, ma io houna strada politica,ha ...

La7tv : #omnibus La senatrice M5S #BarbaraLezzi annuncia che non voterà la fiducia ad un #governo con Matteo #Renzi: 'Natur… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte è salito al @Quirinale. Il Pd:'Noi siamo con il premier'. I #democratici escludono che si possano… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte terrà comunicazioni nell'Aula della Camera lunedì e martedì mattina in Senato #crisigoverno #ANSA - AfinetAlberto : RT @surianof: Senato, Renzi scrive a Casellati: “Nell’indagine su Open c’è il rischio d’intercettazioni illegittime” - italianfirst2 : Renzi “In Senato mi asterrò, Conte ha scelto l’azzardo” ?@matteorenzi? -

