Polizia contro Gianna Nannini: "Deve scusarsi". La cantante risponde (Di venerdì 15 gennaio 2021) Polizia contro Gianna Nannini per il videoclip di una canzone: agenti con la faccia di maiali. Cos'ha detto l'artista Screen L'aria sta finendoI sindacati di Polizia si sono scagliati contro Gianna Nannini. La cantante è finito del vortice delle polemiche a causa del videoclip della sua canzone L'aria sta finendo dove ci sono dei poliziotti rappresentati in animazione. È infatti un cartone animato e ciò che ha fatto scatenare l'ira degli uomini in divisa per come vengono rappresentati: agenti con la faccia da maiale in divisa ma anche senza, in borghese, mentre pesta una persona di colore a terra. Immagini "inaccettabili, ingiuriose e istigano all'odio sociale", così sulle pagine de Il Fatto Quotidiano Domenico ...

