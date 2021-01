Pogba dimentica le esultanze | «Col Covid i calciatori troveranno un altro modo per gioire»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Paullea causa dei tanti problemi che sta portando il-19 Con il nuovo protocollo anti-, la Premier League ha deciso di cancellare gli abbracci dopo un gol. A parlare dell’addio alle, in una intervista a Sky Sports, è stato Paul. «La cosa più importante è la sicurezza. Ialtri modi per festeggiare e. Ma la cosa più importante è il risultato, ovvero cercare di stare bene. Ovviamente ci sono delle regole e dobbiamo seguirle per la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nella partita e nel gioco stesso. Personalmente ho già avuto il coronavirus ma ero in casa e ho fatto l’isolamento. I protocolli maggiormente severi non sono un ...