Omicidio a Bacoli, Luciano ucciso dal figlio 30enne della compagna: era geloso della loro relazione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Svolta nelle indagini dopo l'Omicidio a Bacoli, arrestato 30enne. È stato arrestato Danilo Illiano, 30enne di Bacoli (NA), ritenuto responsabile dell'Omicidio di Luciano Caronte, 60enne, compagno della propria madre. Uccide il compagno della madre Il giovane, indagato in ordine ai fatti avvenuti nel pomeriggio dello scorso lunedì 11 gennaio, allorquando, all'interno dell'abitazione di Bacoli, per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

