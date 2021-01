Olanda, governo Rutte si dimette: “Danno a famiglie e bambini” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Scandalo sussidi e rimborsi in Olanda, il governo di Mark Rutte si dimette: “Danno a famiglie e bambini”. (BART MAAT/ANP/AFP via Getty Images)Il governo olandese di Mark Rutte si è dimesso dopo che migliaia di famiglie sono state ingiustamente accusate di frode in materia di assistenza ai minori e le è stato detto di rimborsarle. Le famiglie hanno subito un “torto senza precedenti”, dopo che il Fisco ha reclamato da loro rimborsi non spettanti. Molte delle persone colpite provenivano da un contesto di immigrazione e centinaia sono state immerse in difficoltà finanziarie. Il premier Rutte ha presentato al re le dimissioni del gabinetto. “Persone innocenti sono state criminalizzate e le ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Scandalo sussidi e rimborsi in, ildi Marksi: “”. (BART MAAT/ANP/AFP via Getty Images)Ilolandese di Marksi è dimesso dopo che migliaia disono state ingiustamente accusate di frode in materia di assistenza ai minori e le è stato detto di rimborsarle. Lehanno subito un “torto senza precedenti”, dopo che il Fisco ha reclamato da loro rimborsi non spettanti. Molte delle persone colpite provenivano da un contesto di immigrazione e centinaia sono state immerse in difficoltà finanziarie. Il premierha presentato al re le dimissioni del gabinetto. “Persone innocenti sono state criminalizzate e le ...

RaiNews : #Olanda, scandalo frodi sul welfare: si dimette in blocco il governo - HuffPostItalia : Olanda: si dimette il governo Rutte, travolto dallo scandalo sui bonus figli - SusannaCeccardi : In Olanda governo Rutte si è dimesso. Governo di scopo ed elezioni legislative il prossimo 17 marzo. - Gigadesires : In #Olanda si è dimesso un intero Governo in blocco. Da noi cercano i #costruttori pure su Amazon. - GiovanniFlorid7 : @lapapera50 @agambella @steppenwolf1976 Perché in Italia si vota ogni 5 anni, salvo rari casi, e in Olanda ogni 4.… -