Oggi in tv | tutta la programmazione di sabato 16 gennaio

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021)16: cosa ci aspetta questa sera in tv? La battaglia a colpi di share tra Rai e Mediaset rischia di diventare una lotta impari. A farla da padrone è C’è posta per Te, il people show di Maria De Filippi. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Alle 20.35 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Affari Tuoi (viva gli sposi! ) condotta da Carlo Conti. A seguire Techetechetè Sanremo Graffiti: Bellissime che non hanno vinto. Il popolare programma che dona nuova vita all’immenso repertorio delle Teche Rai, questa sera propone un mash-up dedicato alle canzoni che hanno segnato il Festival di Sanremo nonostante non abbiano vinto. Rai 2 dedica la serata ai telefilm. Alle 21.05 F.B.I. con il 14esimo episodio della 2ª stagione in 1ª visione ...